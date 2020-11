Piano di Sorrento, 9 nuovi casi di Coronavirus e 13 guariti. Sale a 88 il numero degli attualmente positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unita di Crisi Regionale mi hanno comunicato 9 nuove positività al Covid19 e 13 guarigioni di nostri concittadini. Insieme alla Nostra Protezione Civile stiamo assistendo le famiglie colpite, e Vi ricordo che potete chiamare sempre per qualsiasi problema o necessità ai seguenti numeri: Polizia Municipale 0815321486 – Protezione Civile 0815321485.

Vi esorto a rimanere ognuno a casa propria evitando anche le riunioni familiari. Ritorneremo a riabbracciarci e stare di nuovo tutti insieme, ma adesso non è ancora il momento. Uscite solo per necessità.

In Ospedale attualmente vi sono 12 pazienti Covid19 positivi in Astanteria e 6 in Rianimazione che aspettano di essere trasferiti che continuiamo ad assistere mettendo in campo tutte le nostre energie e con grande sacrificio e sembra non essere mai abbastanza. Manteniamo alta l’attenzione e rispettiamo le ordinanze con responsabilità e senso civico. Ora più che mai”.