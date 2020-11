Piano di Sorrento, 8 nuovi casi e 5 guariti. Sono 132 gli attualmente positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 8 nuove positività al Covid19 e 5 guarigioni di nostri concittadini.

Nella nostra Casa di Riposo gli ospiti Covid positivi sono in condizioni cliniche stazionarie. Ho contattato personalmente il referente Asl per le RSA dott. Antonio Coppola affinché domani possano essere visitati tutti da 2 unità USCA per ottimizzare ulteriormente la terapia. La nostra Protezione Civile domani fornirà di ulteriori DPI gli operatori della struttura. Ne ho chiesto un ulteriore quantitativo all’UOPC.

Noi manteniamo alta l’attenzione. Io ci sono sempre. Vostro Sindaco”.