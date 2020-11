Piano di Sorrento, 37 positivi nella Casa di Riposo di San Michele, il servizio del TG3. Trenta positivi su un totale di 50 ospiti, oltre a 7 operatori. Il focolaio di coronavirus riguarda la casa di riposo San Michele, a Piano di Sorrento.

I pazienti, tutti anziani e tutti paucisintomatici sono in trattamento farmacologico ed in condizioni stazionarie.

Si tratta del secondo caso in penisola sorrentina che riguarda una Rsa.

Nelle scorse settimane era toccato a 21 ospiti di Villa Simpliciano, a Meta, una struttura che accoglie persone disabilità psichiche.

Nei sei comuni costieri sono circa 500 gli attuali positivi.

Il servizio della Tgr Campania, andato in onda nell’edizione delle 19.35, su Rai 3.