Piano di Sorrento. 27 contagi alla Casa di Riposo San Michele . Il sindaco Iaccarino “Situazione sotto controllo”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il post del primo cittadino Vincenzo Iaccarino ” I contagi alla Casa di Riposo San Michele sono in questo momento sotto controllo, rassicuriamo i parenti e gli operatori e tutti quanti hanno espresso preoccupazione per i 37 casi di positività che si sono registrati. L’Asl è stata attivata, lUOPC, Il referente RSA Antonio Coppola è stato allertato e si sta provvedendo ad assicurare un ‘assistenza qualificata per gestire questa emergenza in assoluta sicurezza. Sin dal primo momento ci siamo attivati e la nostra Protezione Civile con la Croce Bianca Sorrentina si è raccordata con il direttore della struttura e con le autorità sanitarie per assicurare vigilanza e assistenza.

Questa Emergenza non necessita di improvvisazione ma di concretezza e professionalità.

Noi ci siamo sempre non solo su Fb.”

Il numero di contagiati non deve far cadere nel panico, ci sono screening in Campania . Noi di Positanonews abbiamo intervistato in esclusiva il responsabile delle RSA Coppola che ci ha spiegato come i tamponi per il coronavirus Covid-19 vengono fatti a scopo preventivo. Anche a Villa Simpliciano a Meta vi furono 25 contagiati e ora sono tutti guariti.