Piano di Sorrento: 13 nuovi casi e 5 guarigioni: il totale sale a 73. A darne la notizia è stato il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook e che riportiamo di seguito:

Cari concittadini ricorro a questo canale di comunicazione social riservando allo stesso carattere istituzionale per la contingenza pandemica che stiamo vivendo. Pertanto devo ribadire con forza e determinazione il mio ruolo istituzionale di Autorità Sanitaria sull’intero territorio del Comune di Piano di Sorrento. L’ordinamento delle Autonomie Locali (art. 50, comma5) mi individua, come unico referente sanitario, attribuendomi poteri e responsabilità, ed è da tale condizione che intendo insorgere e reagire contro una situazione di “procurato allarme” che viene costantemente ingenerata presso la mia popolazione dall’azione speculativa di post che con la loro azione di disinformazione manipolano dati e notizie che fornisco ai miei concittadini quale Ufficiale di Governo. Tali post sono potenzialmente condizionanti le condotte di cautela che invito a mantenere per proteggersi dal contagio in quanto dirette a rappresentare una condizione di incapacità nella gestione dell’Autorità Locale, per creare allarme e sfiducia nella popolazione in un momento così delicato.

Rinnovo l’invito alla popolazione tutta di fare tesoro dei dati sulla pandemia che trasmetto e istituzionalmente commento dalla posizione di Autorità Sanitaria locale.

Stamani mi sono stati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e dall’Unità di Crisi Regionale 13 positività al Covid19 e 5 guarigioni.

È il momento di essere Uniti e Responsabili

Insieme possiamo sconfiggere questo terribile virus.