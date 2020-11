Petizione per il potenziamento della Sanità Italiana. Ecco come dare il proprio contributo

In Italia sono stati spesi milioni e milioni di Euro per aiutare le persone in difficoltà…un aiuto a chi è stato, forzatamente, richiuso in casa e che ha visto svanire il proprio lavoro, le proprie speranze ed è caduto nel terrore di non farcela. Noi sottoscritti Alberto Barba e Rosario Corrado Mancino (due fratelli acquisiti) lanciamo questa importante petizione perché siamo convinti che il sistema Italiano va tutelato in tutti gli aspetti…economico, artistico, sociale, culturale, sanitario etc.

Oggi manca il perno centrale, un vero potenziamento del Servizio Sanitario, ormai quasi al collasso, che permetterebbe però la convivenza con questo virus e rimanere vivi tutti i settori di questo bellissimo mondo italiano da mille sfaccettature.

Ecco perché presentiamo questa petizione, per attivare da subito in tutta Italia:

1) ospedali da campo con tende Esercito Italiano e Protezione civile, + hotels Covid e di potenziare assistenza domiciliare (USCA);

2) l’Esercito italiano, la Protezione Civile, la Croce Rossa e le tutte le associazioni di volontariato;

3) l’assunzione di nuovi medici, infermieri e ausiliari;

4) l’impiego di tamponi rapidi.

FIRMA E CONDIVIDI.

https://www.change.org/potenziamento_sanita_italiana