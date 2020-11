Peter Hoogstaden, il pioniere del turismo “ecologista” in Costa d’Amalfi. Ha iniziato condividendo un ufficio a Positano con il direttore Michele Cinque

Costiera amalfitana. Peter Hoogstaden, ingegnere olandese e fondatore di Genius Loci Travel, tour operator specializzato in cicloturismo, escursionismo e turismo responsabile, ha fatto della sostenibilità ambientale e probabilmente della lotta al cambiamento climatico la sua filosofia di vita. Residente a Salerno, quando non è in viaggio per l’Italia e l’Europa a lavorare sui territori per riportare a nuova vita aree verdi e promuovere un turismo a zero impatto ambientale, gira per la città e per tutta la Costiera Amalfitana, a piedi o in bici.

Ricordiamo che il primo ufficio di Peter è stato a Positano dal direttore di Positanonews Michele Cinque. L’ufficio, che si trovava salendo 220 scalini dalla strada, è stato il primo ufficio in assoluto del direttore in Costiera amalfitana ed era a casa sua. Oggi Peter ha decine di uffici in Italia e fattura milioni di euro. “In una stanzetta stavamo a casa mia io col mio ufficio di avvocato e giornalista e lui con sua società e la figlia di Noè ci faceva da segretaria. Ricordo l’entusiasmo di questo olandese e mi affascinava la sua passione e la conoscenza del territorio e le sue potenzialità che sfuggivano agli stessi residenti. Era uno che andava avanti e lavorava sodo nella doppia veste di esperto escursionista e di turismo e di ingegnere. Quello che faceva lui lo avrebbero dovuto fare dieci persone“, ricorda il direttore Michele Cinque.

Il suo primo incontro diretto con l’Italia fu negli anni ’90, poiché invitato a partecipare a una conferenza internazionale sul Parco Nazionale del Cilento a Palinuro. Un’esperienza che sarebbe dovuta durare per un tempo determinato, ma che poi si trasformò nel suo impegno di vita. Era il 1997 quando iniziò a mettere le mani sui sentieri di Agerola. Inizialmente parlò con vari sindaci della Costiera, per cercare un supporto, ma ebbe difficoltà a trovare il loro consenso. «A quel tempo non si parlava di turismo escursionistico, ma io ne vedevo il potenziale, ed Agerola era il posto perfetto da dove poter partire. Cosi parlai con l’allora sindaco di Agerola, Tommaso Cuomo, e con l’assessore Pasquale Gentile, e loro mi diedero fiducia», come riporta Anna Volpicelli su Authentic Amalfi Coast. Lavorando su una mappatura dei vari percorsi possibili, riuscì a delineare 200 km di itinerari che si diramavano da Agerola lungo tutta la Costiera. Il suo primo progetto fu l’ormai celebre Sentiero degli Dei.

Cliccando qui si può accedere all’articolo integrale di Authentic Amalfi Coast.