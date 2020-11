Pestarono giovane in spiaggia: in 5 nei guai, ragazzo di Vietri sul Mare ai domiciliari

Non è il primo caso di risse che scoppiano tra giovani e giovanissimi. Liti che si sono susseguite da anni nel centro storico di Salerno, prima dell’emergenza Covid, per colpa dell’assunzione di droga e alcol ma che sono comuni in diversi centri della provincia e pure sul litorale di tutto il Salernitano. A Marina di Vietri l’episodio più grave ormai 13 anni fa, quando un ragazzo pompeiano fu ucciso da tre giovani di Salerno, anche in questo caso per futili motivi. In questi anni, invece, pure le liti in zona di mare o nei pressi delle discoteche hanno avuto sullo sfondo spesso logiche di branco, molte volte legate a competizioni per ragazze. Il movente passionale in verità spesso è una scusa, perché le risse si generano proprio per il piacere di picchiarsi, anche senza neanche un reale motivo.