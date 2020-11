Peresic salva il Conte Tacchia da un’altra pernacchia

Nella seconda sfida del sabato calcistico italiano si sfidano l’Inter proveniente dal pareggio in Champions League ed il Parma in cerca di punti salvezza pur avendo numerosi indisponibili causa Covid 19. La sfida è equilibrata nei primi 45′. La squadra di Conte soffre lo stesso male del Napoli. A centrocampo è sempre in inferiorità numerica. Il Parma invece con il suo 5-3-2 imbriglia i nero-azzurri di Contr che fa la figura del Conte Tacchia. Nel primo tempo si contano poche azioni degne di nota . Da sottolineare un goal sciupato da Peresc a d inizio partita( 2′) Buona nel 5-3-2 dell’ex “napoletano” che in una zona non congeniale a lui da il megloi di se stesso bloccando le avanzate di Kolarov. L’Inter subisce l’inferiorità a centrocampo. e non riesce ad imbastire azione degne di nota. All’inizio del secondo tempo la prima svolta. Lancio lungo per Gervinho che fulmina Handanovic con un tiro forte e potente. La seconda svolta avviene quando il Parma raddoppia. Azione imbastita da Kucka che passa ad Inglese che si era smarcato, quest’ultimo passa Gervinho che ha dettato il passaggio in velocità e poi ha segnato con un interno piede preciso. A questo punto Conte si ricorda di essere stato un mediano doc( Gattuso se ne ricorderà? ai posteri l’ardua sentenza) ed inserisce i pezzi da 90 sostituendo i giocatori più inutili dell’Inter : Gagliardini ed Eriksen. Inserisce Vidal e Brozovic con Barella a sostegno. E’ proprio Brozovic a segnare. Lo fa con piatto preciso , 1-2 e partita riaperta. La beneamata cerca il raddoppio ma un grande Sepe resoinge un colpo di testa di Ranocchia. Seguono tiri sballati dei centrocampisti interisti. Si arriva alla fine, punizione dalla sinistra e Persic salva l’Inter del Conte Tacchia da un’altra pernacchia , 2-2 Liverani lascia il campo sconsolato mentre Conte è raggiante per non aver fatto un’ulteriore figuraccia.