Per la violenza non c’è posto: a Vico Equense affissa una targa sulla panchina rossa

Vico Equense – La Commissione pari opportunità del Comune di Vico Equense ha voluto celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’affissione di una targa sulla panchina rossa, che sta nell’ex villetta del Palmizio, dal titolo “Per la violenza non c’è posto”. A Vico Equense la “Panchina rossa” è stata proposta dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, presieduta da Giuseppe Vanacore, di concerto con l’Amministrazione comunale e la C.P.O. Apparsa per la prima volta a Torino e diffusa poi in molti altri Comuni, vuole ricordare le donne uccise da mariti, fidanzati e compagni e insieme rappresentare un luogo d’incontro e di confronto per riflettere su un fenomeno drammatico e inaccettabile. Un punto d’incontro e un’occasione per fermarsi a riflettere, parlare e confrontarsi su un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire. La Città di Vico Equense aderisce a questa Giornata continuando a promuovere la parità di genere e la cultura del rispetto e della non violenza e a sostenere con azioni concrete tutte le donne che ne rimangono vittime. Perché questo non accada mai più!