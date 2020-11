Penisola Sorrentina . Report contagiati per Covid del 19/11/2020 . Vico Equense 51 nuovi contagiati!

Penisola Sorrentina. Report contagiati per Covid stando a quanto riportato dai primi cittadini di questa area della provincia di Napoli della Campania che Positanonews segue quotidianamente. per la Costiera amalfitana e penisola sorrentina, a Vico ben 51 nuovi contagiati , Sorrento è arrivata a 99 contagiati. Dei dati senza aggiunte in parentesi non abbiamo avuto aggiornamenti da ieri

Vico Equense 163 ( 51 nuovi contagiati )

Sorrento 99 ( 5 nuovi contagiati )

Piano di Sorrento 88

Meta 76

Massa Lubrense 38

Sant’Agnello 31

Capri 29

Anacapri 17