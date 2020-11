Penisola Sorrentina. Report contagiati per Covid 17 novembre 2020. Preoccupa Vico Equense, a Capri fermi dicono no alla zona rossa

Penisola Sorrentina. Report contagiati per Covid 17 novembre 2020 . Il dato è aggiornato a questa sera ore 20, i contagiati per coronavirus Covid – 19 sono , stando a quanto riportato dai primi cittadini di questa area della provincia di Napoli della Campania. Da rilevare che a Vico Equense sono ben tre giorni che non si danno aggiornamenti, mentre a Capri si chiede no alla zona rossa visto che i contagi sono fermi

Vico Equense 158 fermo dal 14 novembre

Piano di Sorrento 91 fermo a ieri

Sorrento 69 , un altro contagiato oggi

Meta 67 con 3 nuovi contagi

Massa Lubrense 45 fermi a ieri 16 novembre

Sant’Agnello 36 contagiati fermi al 14 novembre

Capri 29 contagiati

Anacapri 18 contagiati