Penisola Sorrentina. La richiesta ABBAC di un incontro con l’Assessore Iaccarino. Stiamo vivendo una crisi mondiale che ha colpito violentemente il nostro tessuto socio economico. Molte famiglie della penisola sorrentina sono in gravi difficoltà economiche.

L’ABBAC come sindacato che rappresenta il comparto extra-albergliero, è sempre più preoccupato, in particolar modo per le conseguenze che stanno subendo i lavoratori stagionali e tutti coloro che vivono solo di turismo ai quali va tutta la nostra solidarietà.

Bisogna intervenire con celerità al fine di programmare la prossima stagione turistica. A tal fine chiediamo all’Assessore Alfonso Iaccarino di farsi promotore di un incontro urgente con le associazioni di categoria più rappresentative del turismo, in particolar modo gli albergatori, gli agenti di viaggi, i commercianti e noi del comparto extralberghiero.

L’incontro dovrà mirare ad identificare delle azioni a basso budget, che siano capaci di farci aprire a nuovi mercati e che si possano mettere in pratica da subito.

Solo successivamente si potrà pensare alla costituzione di un tavolo di lavoro permanente, per proposte di breve e di lungo termine.

Non dobbiamo rimanere passivi subendo gli eventi e sperando che qualcosa cambi com’è stato per la stagione appena conclusa. Si deve lavorare duro al fine di dare speranza, solidarietà e dignità ai sorrentini che vivono momenti di difficoltà senza precedenti, ai lavoratori ed agli imprenditori.

Infine, è di fondamentale importanza leggere in maniera limpida ciò che sta accadendo e non farci trovare impreparati dalle nuove sfide che ci si presenteranno da qui a breve.