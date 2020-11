Penisola Sorrentina. I dati Covid in percentuale più bassi della Costiera amalfitana, solo Vico Equense con 121 supera lo 0,57%. Parliamo ovviamente dei picchi con Cetara, che ha superato il 3%, ma anche Maiori, Positano e Amalfi che superano o sfiorano l’1% superiore dei contagi da coronavirus Covid-19. Ma se andiamo anche in altre località della provincia di Salerno o Napoli in Campania, per altre realtà pure urbanizzate, la Penisola sorrentina, se guardiamo alle percentuali, e non al numero di contagi da Coronavirus Covid-19 ( che poi al 90% sono asintomatici) questi dati , seppur da non sottovalutare, non sono tanto drammatici da giustificare misure così drastiche e irrazionali. Vedi Salerno dove chiuso il lungomare la gente si è riversata sul Corso, qui dalla spiaggia si riversano sulle strade, non è peggio?

Gli abitanti sono ricavati da wikipedia al 2017

Vico Equense 121 contagiati su 21.002 sono lo 0,57 %

Piano di Sorrento 76 contagiati su 22.900 sono lo 0,33 %

Sorrento 58 contagiati contagiati su 16.609 sono lo 0,35%

Massa Lubrense 51 contagiati 14.236 sono lo 0,35 %

Meta 42 contagiati * su 7945 sono lo 0,52

Sant’Agnello 31 contagiati su 8982 sono lo 0,34%

* 25 sono di Villa Simpliciano