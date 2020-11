Penisola sorrentina, DaD impossibile da smartphone: devices in comodato d’uso dall’Istituto “San Paolo”

Gran parte degli studenti italiani e della penisola sorrentina si sono improvvisamente ritrovati, per la seconda volta del 2020, a dover seguire le lezioni da casa nelle regioni in cui è stata istituita la zona rossa, ovvero dove presidia il più elevato rischio del contagio da covid-19. L’emergenza sanitaria ha costretto gran parte degli studenti e famiglie a doversi adattare con la tecnologia di cui disponevano, e nella maggior parte dei casi si trattava solo di uno smartphone.

L’istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento è venuto incontro alle esigenze dei propri studenti, predisponendo dei supporti didattici in comodato d’uso, che consentirà anche alle famiglie con reddito al di sopra della media di poter usufruire dell’iniziativa denominata “La scuola di tutti e di ciascuno”. Ecco quanto si legge nell’avviso: La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, distribuiti tra le 3 aree sotto indicate: A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (max punti 18), B. SITUAZIONE PATRIMONIALE, C. SITUAZIONE FAMILIARE. […] Gli alunni che, in base alla selezione, risulteranno alle prime 223 posizioni della graduatoria riceveranno, in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/21, i supporti didattici di cui la scuola avrà identificato necessità. Gli studenti beneficiari avranno facoltà di trattenere tali supporti fino al termine del periodo d’uso e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021.

E’ disumano affrontare la quotidianità scolastica da un dispositivo come lo smartphone che, nonostante sulla carta possa sostituire un computer a livello di prestazioni, non offre l’esperienza giusta ed ha diverse limitazioni. Positanonews esprime la propria gratitudine nei confronti di istituti come il San Paolo che, ci auguriamo, saranno sempre più numerosi.

