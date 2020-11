In diretta da Villa Fiorentino a Sorrento . CONSEGNATI OGGI AI COMUNI DELLA PENISOLA 30.000 TEST ANTIGENICI

Sono stati donati MSC Foundation ai comuni della penisola sorrentina presso la sede della Fondazione Sorrento

Sorrento, 27 novembre 2020 – Sono stati consegnati oggi ai 6 comuni della penisola sorrentina 30.000 test antigenici donati dalla MSC Foundation. L’evento – che si è svolto questo pomeriggio presso la Villa Fiorentino, sede dall’organismo di promozione territoriale Fondazione Sorrento – era stato annunciato nei primi giorni di novembre e rientra all’interno di un percorso iniziato a marzo 2020 con l’obiettivo di dare risposte concrete all’emergenza del coronavirus.

La disponibilità di questi 30.000 test antigenici, che hanno un controvalore di circa 200.000 euro, consentirà adesso ai comuni di Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense di effettuare un’attività integrativa di monitoraggio epidemiologico per avere un quadro più definito della diffusione del virus e avviare di conseguenza eventuali azioni di contenimento tempestive e mirate.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’attenzione del Comandante Gianluigi Aponte, fondatore del Gruppo MSC e presidente della MSC Foundation, verso la Penisola Sorrentina. “Sono estremamente onorato di poter dare un contributo a un territorio a cui io, insieme a tutto il Gruppo MSC, sono profondamente legato. La penisola sorrentina è una fucina di marittimi riconosciuta a livello globale, grazie a una lunghissima tradizione marinara. È importante, quindi, sostenere questo territorio affinché anche nel futuro continui a essere un punto di riferimento per i principali operatori di shipping di tutto il mondo”.

Alla cerimonia di consegna presso Villa Fiorentino, moderata dal giornalista Antonino Pane, che si è tenuta nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, hanno partecipato i sindaci Andrea Buonocore di Vico Equense, Giuseppe Tito di Meta di Sorrento, Vincenzo Iaccarino di Piano di Sorrento, Pietro Sagristani di Sant’Agnello, Massimo Coppola di Sorrento e Lorenzo Balducelli di Massa Lubrense, l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, e – in rappresentanza del gruppo MSC – Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere.

“Ancora una volta, insieme a tutti i colleghi sindaci, non possiamo che ringraziare il comandante Aponte per la sua generosità e disponibilità – dichiara il primo cittadino di Sorrento, Massimo Coppola – Il quadro sanitario in penisola sorrentina, pur non destando eccessive preoccupazioni, merita di essere sottoposto ad un accurato monitoraggio, per intervenire con efficienza ed efficacia dove la situazione lo richieda. Lo screening di massa dell’intera popolazione ci consentirà di individuare eventuali asintomatici che oggi sfuggono ad ogni controllo, bloccando sul nascere focolai di infezione. Per raggiungere questo obiettivo confidiamo nel senso civico e nella responsabilità dei nostri concittadini”.

Afferma l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento Avv. Gaetano Milano “Si consolida il rapporto tra il territorio e la MSC ed in particolare con il Comandante Gianluigi Aponte, Presidente anche di MSC Foundation.I Comuni della Penisola Sorrentina ringraziano il Comandante e MSC Foundation rilevando l’importanza dell’ iniziativa in risposta all’emergenza in atto”

“Per me è un grande privilegio essere qui oggi in rappresentanza della fondazione e del Gruppo MSC per sottoscrivere la consegna dei 30.000 test antigenici” ha affermato Leonardo Massa. “La MSC Foundation è stata istituita per dare un supporto concreto alla salvaguardia del pianeta e delle popolazioni che lo abitano e l’iniziativa odierna conferma questa mission. I test che doniamo oggi rappresentano un importante supporto al territorio in un momento in cui si iniziano a delinearsi i tempi della fine di questa pandemia”.

La MSC Foundation è stata istituita per portare avanti gli impegni sul fronte della responsabilità sociale del gruppo MSC e svilupparne di nuovi. In qualità di leader globale, infatti, il Gruppo MSC è mosso da un forte senso di responsabilità verso il pianeta, i suoi abitanti e le sue risorse – in particolare gli oceani – nella convinzione che le generazioni di oggi debbano lavorare per lasciare un mondo migliore a quelle future.