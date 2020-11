Penisola Sorrentina. Ancora molti casi di Covid, a Piano di Sorrento e Massa altri 5 contagiati e un morto , ma aumentano i guariti

Penisola Sorrentina la situazione del contagio del coronavirus Covid-19 sulla popolazione come comunicata dai sindaci per il 26 novembre 2020. Ancora molti casi di Covid, ma aumentano i guariti . Vico Equense sotto l’ultimo report, a Meta fermi a 46 con tutti i tamponi negativi, sotto grafici e tabella per età, per Piano di Sorrento, con altri cinque contagiati, anche per zona .

Senza tabella ma solo comunicato Lorenzo Balducelli sindaco di Massa Lubrense , che stamattina ha piano un morto fra i propri cittadini . “I dati ricevuti oggi dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud evidenziano che ci sono 5 nuovi nostri concittadini risultati positivi al Corona Virus, di questi, 3 sono familiari di persone già risultate positive nei giorni scorsi. Sono asintomatici ed in isolamento domiciliare. Sono invece guariti 3 nostri concittadini. Il tutto a fronte di 31 tamponi eseguiti e risultati negativi. Attualmente a Massa Lubrense ci sono 58 persone positive al Corona Virus.” Il primo cittadino ha anche ricordato lo scomparso ” Il Covid ha portato via un nostro concittadino. E’ difficile per me parlarne ancora di più che per le altre vittime, perché si tratta di un amico e di uno stimato professionista che ha lavorato anche per il Comune e con il quale come amministratore ho collaborato. Ricorderò sempre il suo impegno sociale, la sua forte motivazione nella promozione dell’arte e della cultura sul nostro territorio. Mi mancherai e credo che mancherai a tutti i massesi che ti hanno apprezzato per quello che hai fatto e per quello che sei stato. Alla famiglia il mio forte abbraccio in questo momento così triste e difficile.”

A Sorrento

Due cittadini positivi ed uno guarito, sono i dati diffusi oggi dall’Unità di crisi comunale di Sorrento, su comunicazioni del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud. Attualmente sono 78 i positivi al coronavirus. Capri da notare che sono stati fatti 500 tamponi per studenti e genitori tutti negativi

VICO EQUENSE 154 META 46 PIANO DI SORRENTO 88 SANT’AGNELLO 23 SORRENTO 78 MASSA LUBRENSE 58 CAPRI 37 ANACAPRI

Vico Equense

Meta

Piano di Sorrento

Sorrento

Capri