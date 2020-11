PELLEZZANO, 5 NUOVI CASI DI POSITIVITÀ E 2 GUARITI

Pellezzano ( Salerno ) . Nella città di Pellezzano l’Asl competente ha comunicato cinque nuovi casi di positività al Covid-19 e due guariti. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi, riporta Zerottonove

Nella città di Pellezzano l’Asl competente ha comunicato cinque nuovi casi di positività al Covid-19 e due guariti. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Il Sindaco esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. RITA MILIONE