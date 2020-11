PD Penisola Sorrentina “Soddisfazione per il ripristino delle corse della Circumvesuviana”

Sorrento / Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Riceviamo e pubblichiamo.

Accogliamo con grande soddisfazione la decisione dell’EAV di ripristinare parte delle corse della Circumvesuviana tagliate dal 23 novembre e ringraziamo Umberto De Gregorio per aver tenuto conto delle istanze del territorio. Siamo felici di aver contributo a questa decisione, nell’incontro col presidente dell’EAV svoltosi il 24 novembre, a distanza, avendo sostenuto con forza, in quell’ occasione, la necessità di ripristinare un servizio essenziale e irrinunciabile per l’utenza.

I circoli del Partito Democratico Penisola Sorrentina e Cmare di Stabia