Paura per Osimhen! Ecco il motivo.

Venerdì 13 è stato fatale per Victor Osimhen. Infatti la gazzella nera o mister 80 milioni di euro ha subito un infortunio durante la sfida tra la sua nazionale e la Sierra Leone Il centravanti del Napoli al minuto 74′ ha subito un infortunio al polso. Purtroppo le notizie che arrivano dall’Africa non sono buone per Gattuso , il Napoli ed i tifosi. L’infortunio al polso ha determinato la fuoriuscita in barella del giocatore. Ironia della sorte Osimhen era andato a segno pure. Ha segnato il 2-0- Venerdì 13 non porta bene al centravanti del Napoli e ai suoi tifosi. Prossimi aggiornamenti su Positanonews.