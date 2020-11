Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Una sfida fra due squadre che hanno un gran bisogno di punti, quella fra Parma e Fiorentina. Da una parte gli uomini di Liverani che dopo 3 gare senza successi vogliono tornare a festeggiare per i 3 punti, dall’altra la Fiorentina di un Beppe Iachini mai così in bilico come oggi. Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 20.45 del Tardini:

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame