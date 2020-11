Parigi, decine di migliaia di persone contro la legge che vieta di filmare i poliziotti in azione. È partita da place de la République attorno alle 14 la “Marcia delle libertà” a Parigi, contemporaneamente a quella di Lione, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier e almeno una decina di altre città in Francia. È la protesta contro la legge sulla “sicurezza globale” – e in particolare sull’articolo 24 che vieta di fotografare e filmare poliziotti in azione – ma anche contro le violenze della polizia negli ultimi giorni, dall’evacuazione dei migranti al pestaggio del produttore musicale nero Michel Zecler.

A Parigi, almeno 20mila agenti sono schierati a protezione di alcune strade piene di negozi e oggi affollate per il primo giorno di riapertura dopo il lockdown. La manifestazione si è svolta pacificamente fra place de la République e de Bastille, con una marcia lenta e tranquilla. Presenti anche vari deputati e rappresentanti pubblici. Nei pressi di place de la Bastille si sono verificati disordini, con scontri tra militanti antifascisti e polizia, che ha sparato gas lacrimogeni. Un gruppo di persone vestite di nero ha scandito lo slogan “Siamo tutti antifascisti”, mentre alcuni giovani hanno formato una barriera umana e lanciato oggetti contro gli agenti.

Fonte Il Fatto Quotidiano