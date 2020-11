PAOLO PROPOLI VINCE IL PREMIO “WALK ON RIGHTS”

Meta, Costa di Sorrento ( Napoli ) . Il chitarrista e musicista metese Paolo Propoli ha vinto l’autorevole premio “Walk on rights” istituito dalla sezione italiana di Amnesty International. Propoli ha composto ed eseguito la canzone “Addò ce stà o mare!” , colonna sonora dell’omonimo videoclip.

Infatti il musicista metese ha conseguito il primo premio assoluto nella sezione videoclip.

Paolo Propoli è stato premiato per la sua creatività e soprattutto per la sua tenacia nel tempo. Poliedrico e versatile Paolo aveva già avuto in passato l’onore ed il piacere di suonare con cantanti ed artisti affermati. Durante la scorsa estate era divenuto ancora più popolare sui prosceni della penisola sorrentina per accompagnare il cantante teatrale ( nonchè giullare come ama definirsi) Gianni Aversano. Bravo a Paolo Propoli! E non possiamo che augurargli un sonoro

Ad Maiora!

EUGENIO LORENZANO