Il percorso itinerante che racconta di cinque eccelsi Panettoni Artigianali, uno per ogni provincia della Campania.

“Città che vai Panettone che trovi”, ogni regione ormai ha adottato il dolce meneghino e oltre alla tradizionale versione con canditi e uvetta, si realizzano panettoni da ricette antiche o da ispirazioni innovative, ma sovente i maestri pasticceri reinterpretano il lievitato delle feste con ingredienti appartenenti al proprio territorio, raccontandolo con tanto di profumi e tipici sapori.

Anche quest’ anno per il Natale, da Nord a Sud sulle tavole italiane non mancherà il Panettone artigianale, c’è solo da scegliere semplicemente il gusto preferito, tra le tante varianti originali ed esclusive, diverse nelle farciture, nelle glassature e nei formati.

Ogni Pasticceria oltre alla vendita al banco, assicura un impeccabile servizio di vendita on-line, grazie al mercato e-commerce oppure tramite lo shop sui propri siti, garantendo una veloce consegna in tutta Italia. Si possono ricevere comodamente a casa i migliori Panettoni del Natale 2020, realizzati da abili Maestri Pasticcieri, nei gusti più ricercati, che sicuramente renderanno speciale il periodo delle festività natalizie.

L’Arcimboldo degli Artisti del Gusto, ha realizzato “PANETTONI DELLE 5 PROVINCE” percorso itinerante che racconta di cinque eccelsi Panettoni Artigianali, uno per ogni provincia della Campania.

Le pasticcerie selezionate sono di seguito elencate per provincia e in ordine alfabetico.

Di Solofra in provincia di AVELLINO è la pregiata Pasticceria Gran Caffè Romano, del Maestro Pasticciere Raffaele Romano che con suo fratello Gianfranco, rappresentano la terza generazione alla guida della pasticceria di famiglia.

L’arte della pasticceria classica, fatta di ricette tramandate negli anni, si erge dalle vetrine dello storico locale, accompagnata da dolci e torte più moderne, nuove creazioni per tecniche e audaci abbinamenti. Raffaele cura con trasporto i laboratori e Gianfranco appassionato di mixology, si dedica ai cocktail e alla caffetteria, una gestione al passo con i tempi e che guarda oltre i confini campani.

I fratelli Romano ci presentano “Pantheon”, fiore all’occhiello della Pasticceria, pluripremiato Panettone Classico che nel 2018 al concorso “Panettone Day” si è classificato al 1° posto come Miglior Panettone Tradizionale, poi ancora nel 2019 e nel 2020 al “Miglior Panettone del Mondo” organizzato dalla FIPGC ha ottenuto l’ambita medaglia d’oro.

Testimone di una tradizione antica, il Panettone Pantheon è un manufatto artigianale di assoluta qualità, nato da una lievitazione di 36 ore con l’utilizzo del lievito madre rinfrescato ogni giorno, quindi a pasta viva, accuratamente selezionati gli ingredienti di pregio e le farine che lo rendono soffice e fragrante per un’esperienza di gusto irresistibile. www.grancafferomano.it

Di Airola in provincia di BENEVENTO è la nota “Pasticceria Princess dal 1970” del Maestro Pasticciere Nino Crispo, pluripremiato per i suoi lievitati delle feste.

Come per ogni Natale, propone un goloso ventaglio di panettoni artigianali, il risultato del perfetto connubio tra prodotti di altissima qualità e l’amore per il proprio lavoro.

Da cinque anni utilizza con vera maestria il lievito madre, con il quale ogni giorno da vita a dolci di straordinaria bontà ed è la vera anima dei suoi panettoni.

“Janara” è il Panettone che lo rappresenta e che riconduce ai piacevoli sapori del territorio beneventano, poiché ingrediente principale è il famoso liquore Strega il cui gusto si completa perfettamente con il sapore deciso del cioccolato fondente.

Un panettone che racconta con gusto il territorio. www.pasticceriaprincess.it

Di Carinaro in provincia di CASERTA è la rinomata “Vanily Patisserie” del Maestro Pasticciere Luigi Conte.

Come da tradizione i suoi lievitati delle feste prevedono l’utilizzo del prezioso lievito madre e di ingredienti di altissima qualità di cui privilegia soprattutto le produzioni tipiche campane, ovvero melannurca, mandarino e albicocca del Vesuvio, vino Aglianico e Asprinio di Aversa, che risultano la vera chiave di lettura.

Tutte gustose le tipologie di panettoni realizzate dal Maestro Conte nel proprio laboratorio, ma molto originale è il “Panbusciò”, versione natalizia dell’ apprezzato “Kakkabush”, bignè ripieno presente tutto l’anno nelle vetrine della Vanily Patisserie.

Panettone innovativo premiato nel 2019 con la medaglia d’oro al concorso “Miglior Panettone del Mondo” organizzato dalla FIPGC.

Panbusciò rivela un cuore tutto partenopeo, la cupola guarnita di fine cioccolato bianco e mandorle, custodisce nel suo interno un Babà napoletano con tanto di bagna al rum.

I sapori tipici del lievitato del Natale e del più tipico dolce locale, si completano in un abbraccio di crema pasticcera e amarene, per il piacere del palato. www.facebook.com/vanille.patis

Di Ercolano in provincia di NAPOLI è l’apprezzata “Pasticceria Generoso” il cui pluripremiato patron Maestro Pasticciere Matteo Cutolo, decretato Campione del Mondo al World Trophy of Pastry, Ice Cream and Chocolate nel 2017, per il prossimo Natale, oltre ai vari gusti tradizionali e creativi, propone il partenopeo quanto inebriante “Panettone Pisto, Mela alla Cannella e Mandorle”.

Fortemente legato al territorio, il Maestro Cutolo, ha realizzato questo lievitato artigianale che, nella delicatezza dell’impasto porta i profumi ed i sapori di un dolce che a Natale non può mancare sulle tavole dei napoletani: il “Roccocò.

Dalla continua volontà di unire la tradizione a tocchi innovativi, il Maestro Cutolo ha intrecciato abilmente i profumi ed i sapori del Pisto, tipici del dolce natalizio partenopeo, alle mandorle sgusciate e alla nota innovativa della melannurca semi aromatizzata alla cannella.

Un Panettone che a portarlo in tavola è subito Natale. www.pasticceriageneroso.it

Di Teggiano in provincia di SALERNO è la stimata “Pasticceria D’Elia” del Maestro Domenico Manfredi, il quale per il Natale 2020 ci presenta il ”Green Planet”, premiato con la Medaglia di Bronzo al concorso “Miglior Panettone del Mondo” 2020 FIPGC, panettone ispirato al mondo verde e salutare, che la giuria tecnica ha definito tra i migliori panettoni innovativi al mondo per profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura. Gli ingredienti green utilizzati sono: la Pera Lardara, la mela verde, l’Alga Spirulina, lo Yuzu semicandito, il The Verde, il Lime, Basilico e Menta, con il prezioso apporto di un burro completamente vegetale ottenuto dalla lavorazione del burro di cacao, dell’olio extravergine di oliva del Cilento e della buccia di limone. Un panettone dal gusto fresco e delicato, tutto da gustare.www.pasticceriadelia.it

Buon Panettone a tutti!