Mai come in questo momento, bisogna essere dalla parte dei nostri “giocatori”. Vediamo l’Associazione Italiana Pallavolisti un patrimonio per il nostro movimento, messo in ginocchio da questa pandemia. Sentiamo di condividere questo video perchè rappresenta anche il modo in cui noi, come società, abbiamo deciso di approcciare a questa stagione, tra mille fragilità finanziarie, ma dalla parte “dei giocatori”, per tutelare i loro sogni ed il loro lavoro, perchè non bisogna MAI dimenticarsi che se il volley negli anni è diventato parte delle nostre vite, è grazie a chi ha saputo emozionarci con una difesa, un muro, un ace o un attacco vincente. E chi ama il volley, condivida pure, perchè torneremo in campo e sarà ancora più forte chi ha deciso di affrontare questa crisi con “amore e coraggio”.