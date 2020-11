PALINURO, FURTO DI 3MILA EURO AD UN’ANZIANA: ARRESTATI I RESPONSABILI

Palinuro ( Salerno ) Furto di 3mila euro ai danni di una anziana di Palinuro nel Cilento : arrestati due pregiudicati napoletani responsabili del reato

Due pregiudicati napoletani sono stati arrestati dai carabinieri di Centola Palinuro al termine di un’articolata indagine per furto aggravato con strappo in concorso. A riportare la notizia è il sito web radioalfa.it. I due uomini, rispettivamente di 51 e 21 anni, residenti tra Melito di Napoli e Secondigliano, sono accusati di aver sottratto, ad un’anziana signora di Palinuro, una somma pari a 3mila euro. L’episodio si è verificato nello scorso febbraio quando i due uomini, con la scusa di vendere immagini raffiguranti il Papa, si introdussero nell’abitazione della donna e, dopo aver individuato il posto in cui custodiva il denaro, le strapparono di mano il bottino e si diedero alla fuga.