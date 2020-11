Padalino:” Pronto riscatto a Torre del Greco!”

Pasquale Padalino, tecnico delle Vespe, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con la Turris. La gara è valevole per la undicesima giornata del campionato di Serie C Girone C ed è in programma allo stadio “Liguori” di Torre del Greco domani pomeriggio alle ore 17:30.

La Turris è una squadra che ha dimostrato di sapere quello che fa. Non mi sorprende la classifica. Non ho mai pensato che fossero una squadretta. Contraccolpo psicologico per le due sconfitte consecutive? Abbiamo perso contro Bari e Palermo, due candidate alla vittoria del campionato. Non ci fermiamo, andiamo avanti e pensiamo alla gara successiva, cercando di andare a prenderci quello che ci è stato tolto. Le insidie della gara con la Turris sono quelle di tutte le gare. E’ un derby e ci può essere più tensione rispetto alle altre. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Fare la partita e metterci la giusta carica agonistica ed eliminare quei 5 minuti iniziali in cui abbiamo concesso spazio al Palermo. Non mi preoccupa nulla, le giuste motivazioni ci sono e i ragazzi vogliono rappresentare al meglio la città e la tifoseria che ringrazio perchè stamattina sono venuti a salutarci e io sono il garante del loro attaccamento. Cerchiamo di non deluderli e di rappresentarli al meglio in campo cercando di fare una grande partita.