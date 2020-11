P.A. Millenium Costa d’Amalfi: una squadra in destinazione Crotone.

A Crotone, sono centinaia gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per aiutare le persone bloccate nelle auto. Allagati sia il centro abitato della città che le periferie di Tufolo, Farina, Trafinello, Margherita. Sotterranei invasi dall’acqua arrivata violenta dai canali d’acqua che dovevano servire allo scolo delle piogge già ingrossati dalle precipitazioni avvenute nella notte. Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi di acqua, fango e detriti che hanno letteralmente sommerso tutte le auto in sosta ed allagato garage e magazzini. I tanti negozi chiusi a causa del lockdown si sono trovati sommersi dall’acqua ed anche l’agricoltura crotonese ha subito danni pesanti.

«La situazione meteo nelle prossime ore è destinata a peggiorare», comunicano dal Comune che ha diffuso l’allerta: «restate a casa per la vostra sicurezza e per non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso»

La P.A. Millenium Costa d’Amalfi, in Coordinamento con ANPAS Campania, su attivazione della Regione Campania, è appena partita una nostra squadra di 4 unita con modulo idrogeologico, completo di motopompa idrovora lt/m 2100, destinazione Crotone!