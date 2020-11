Ospedale di Castiglione staccato dal Ruggi. Idea Comune, Maiori: “Provvedimento per affrontare il Covid, quando torneremo alla normalità nessun servizio soppresso”. “È chiaro dal dispositivo della delibera di giunta che il provvedimento è stato adottato per affrontare incisivamente il Covid-19. Quando torneremo alla normalità nessun servizio sanitario svolto a Castiglione sarà soppresso”, dicono Salvatore Della Pace e Marco Cestaro della lista Idea Comune, Di Maiori, sulla delibera della Regione Campania per quanto riguarda l’Ospedale di Ravello.

La Regione Campania ha adottato una delibera di giunta, immediatamente esecutiva, con la quale il presidio ospedaliero Italia Giordano di Castiglione di Ravello verrà gestito dall’ASL, e l’ospedale di riferimento sarà l’Umberto I di Nocera Inferiore.

Si legge nella motivazione della delibera: la struttura di Castiglione non fa più parte del Ruggi di Salerno, in quanto l’azienda ospedaliera deve organizzarsi più efficacemente per dare assistenza ai pazienti Covid-19. Questo comporta un assetto organizzativo diverso e la riorganizzazione del personale.

Provvedimento ineccepibile. E’ giusto e coerente.

In sintesi tutti debbono rendere di più, non si possono lasciare rivoli che allontanino o rallentino l’obiettivo: combattere l’invisibile nemico in una visione di coinvolgimento totale di tutti, con spirito di sacrificio e solidarietà.

Non condividiamo la “frenesia della conferenza dei Sindaci” che ha subito reagito e scritto al Presidente della Campania, manifestando stupore e perplessità.

Vogliamo veramente combattere il Covid-19 o vogliamo semplicemente rappresentare e difendere piccoli privilegi?

Dobbiamo essere seri e responsabili; quando non abbiamo argomenti ci scappa sempre la frase ad effetto: “…non poco stupore suscita all’opinione pubblica…”.

La gente comune chiede di non essere abbandonata e chiede alle Istituzioni di affrontare con coerenza e coraggio il momento critico che attraversiamo.