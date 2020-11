Ospedale Costa D’Amalfi: questa mattina depositata al presidente De Luca l’interrogazione del consigliere regionale Nunzio Carpentieri. OSPEDALE COSTA D’AMALFI: DEPOSITATA QUESTA MATTINA UNA INTERROGAZIONE AL PRESIDENTE DE LUCA

Continua a suscitare polemiche e preoccupazioni la decisione della Giunta Regionale, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, di “staccare” l’Ospedale di Castiglione di Ravello dall’Azienda Ospedaliera Universitario San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Una decisione formalizzata dalla Delibera di Giunta n. 474 dello scorso 3 novembre, che ha provocato la reazione dei comitati e dei Sindaci dei Comuni della Costa d’Amalfi e che, a quanto pare, ha creato anche dissidi interni alla famiglia De Luca, con la presa di posizione del Deputato Piero contraria al provvedimento regionale.

Io stesso, nei giorni scorsi, ho preannunciato una mia iniziativa istituzionale per chiedere al Governatore di tornare sui suoi passi. E proprio questa mattina ho provveduto a depositare una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente De Luca per capire se e come intenda venire incontro alle richieste dei Sindaci che hanno chiesto l’immediata revoca della Delibera incriminata.