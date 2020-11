Ospedale Costa d’Amalfi all’Asl, sindaci scrivono alla Regione: “Decisione improvvisa e incomprensibile”

Alle carenze di personale sanitario presso le strutture COVID non si può rispondere sottraendo personale alle altre strutture parimenti necessarie – è questo quanto si legge nella nota inviata dalla Conferenza dei Sindaci della costiera amalfitana – con il sindaco di Minori e delegato alla sanità, Andrea Reale – alla Regione, con il presidente Vincenzo De Luca, oltre che al Dott. Enrico Coscioni. Dott. Vincenzo Alaia e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi D’Aragona” e Commissario Asl di Salerno, il Dott. Vincenzo D’Amato.

Con la delibera n. 474 del 03/11/2020, infatti, ricordiamo le anticipazioni di Positanonews di alcune ore fa, ovvero che la Giunta della Regione Campania ha disposto di modificare la programmazione della rete dei presidi ospedalieri della macro area della Provincia di Salerno e collocare il Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello tra i presidi ospedalieri che afferiscono all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ad invarianza di posti letto e della relativa disciplina. In sostanza, la Regione ha sottratto il collegamento dell’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, affidando il nosocomio della Divina all’Asl, che fungerà da fornitore del servizio di cardiologia, rianimazione, radiologia e quant’altro.

Ecco la lettera integrale dei sindaci della Costiera amalfitana.

Oggetto: Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello – Ospedale Costa D’Amalfi (Sa).

Si apprende casualmente della Delibera Giunta Regionale n. 474 del 03/11/2020, ad oggetto: “Decreto Commissario ad acta n. 103 del 28/12/2018 – Modifiche”, la quale dispone “di modificare la programmazione della rete dei presidi ospedalieri della macro area della Provincia di Salerno e collocare il Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello tra i presidi ospedalieri che afferiscono all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ad invarianza di posti letto e della relativa disciplina”.

Non poco stupore suscita nell’opinione pubblica l’improvvisa e incomprensibile decisione che introduce di fatto uno stravolgimento nell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio. Le sacrosante esigenze di incremento e riorganizzazione del personale dell’A.O.U. in funzione del potenziamento dell’assistenza ai pazienti COVID, non può e non deve implicare l’alterazione e il conseguente prevedibile depotenziamento di una struttura indispensabile per la tutela sanitaria dei residenti e dei flussi di visitatori.

Problematizzare la funzionalità di un presidio la cui organizzazione è stata raggiunta solo di recente e con non poca difficoltà, nonostante il generalizzato apprezzamento della sua attività, non sembra corrispondere all’impegno a tutela della salute pubblica che le istituzioni stanno profondendo in questo momento di crisi. Alle carenze di personale sanitario presso le strutture COVID non si può rispondere sottraendo personale alle altre strutture parimenti necessarie.

Tutti i Sindaci della Costa d’Amalfi, in rappresentanza delle rispettive comunità, ritengono pertanto di dover richiamare l’attenzione del Presidente De Luca, affinché la delibera di indirizzo richiamata in oggetto possa essere con sollecitudine ritirata o rivista.

Si allega: Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 03.11.2020.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi

Luigi Mansi

Il Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi

Andrea Reale