Oggi il Consiglio Comunale a Positano: ecco gli argomenti trattati nel comunicato. L’odierno Consiglio Comunale si è tenuto a porte chiuse, scelta dettata dal particolare momento di emergenza sanitaria. Il Sindaco, in apertura dei lavori, ha voluto ringraziare i medici della ASL Salerno: il dottore Colavolpe, il dottor Giordano e la dottoressa Ferrigno per la fattiva collaborazione, oltremodo il sindaco ha inteso ringraziare anche il centro operativo comunale di protezione civile unitamente alle forze dell’ordine e del personale della croce rossa e volontari della protezione civile, per l’impegno quotidiano nella gestione dell’emergenza.

Il Sindaco ha preso atto e dato comunicazione al consiglio delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Signor Raffaele Marco Casola, il quale ha comunque garantito il suo supporto all’amministrazione, al tempo stesso il Sindaco ha voluto ringraziarlo per il proficuo lavoro in questi pochi ma incisivi mesi di amministrazione.

Questo consiglio Comunale, necessario per l’approvazione di alcuni importanti argomenti, quali il piano triennale delle opere pubbliche e l’approvazione del bilancio di previsione, ha però sottolineato la volontà di non fermare le attività amministrative, sia per quando riguarda la programmazione delle opere pubbliche e sia per continuare a mettere in campo aiuti e contributi per le fasce più colpite dalla crisi economica dovuta al covid-19: nonostante le minori entrate derivate principalmente dal mancato gettito dell’imposta di soggiorno, dalla ztl e da altre entrate tributarie, l’Amministrazione Comunale di Positano è riuscita in ogni caso ad approvare un solido bilancio, ponendo come primo obiettivo il benessere delle famiglie e di tutto il tessuto sociale del nostro paese.

In linea con i contributi già erogati nel mese di giugno dalla precedente Amministrazione, si è ora provveduto a stanziare ulteriori contributi per i lavoratori stagionali e per gli affitti, e per l’acquisto dei libri di testo scolastici, con lo scopo di concedere una concreta vicinanza alle famiglie anche nei difficili mesi invernali. A ciò si aggiunge il beneficio concesso alle aziende per la dilazione di pagamento della Tari e di uno sconto fino al 25%.

Non si fermeranno come già detto i lavori pubblici, infatti anche per il 2021 sono previsti interventi di sistemazione di scale, piazze e strade comunali, nonché il rafforzamento dell’impianto della pubblica illuminazione. Come anticipato dal Sindaco, nel prossimo consiglio comunale sarà approvato l’importantissimo progetto del parcheggio nella frazione di Montepertuso, con il quale contiamo di dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini della frazione, attesa da anni.

Il Sindaco ha chiuso i lavori del consiglio comunale con un doveroso ringraziamento a tutti i cittadini di Positano per il grande senso di responsabilità e rispetto delle regole che stanno dimostrando in questo momento delicato per il nostro paese.

È dovere civico ma soprattutto morale delle Istituzioni, in questo momento stare vicini alla cittadinanza e occuparsi dei bisogni delle famiglie e alle persone che stanno affrontando questo virus.