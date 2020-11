Oggi è la giornata mondiale della tolleranza

Oggi, 16 novembre, ricorre la giornata della tolleranza, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a seguito della risoluzione 51 del 1995 dell’UNESCO la quale sottolinea l’urgenza di sensibilizzare la collettività in merito all’importanza del rispetto e dell’accettazione verso culture differenti dalla propria. La giornata nasce, quindi, per promuovere sentimenti di comprensione nei confronti di tutti, indipendentemente da etnia, religione, lingua, costumi.

Dal 1995 vengono organizzate varie conferenze e festival, in occasione della giornata commemorativa, per premiare persone, enti e istituzioni che contribuiscono con attività significative alla promozione della tolleranza e della non violenza. Per tale ragione l’ONU invita, innanzitutto, governi e capi di stato, ma anche organizzazioni e semplici cittadini, a promuovere il benessere umano, la libertà e il progresso civile in tutto il mondo, nonché a promuovere il rispetto, il dialogo e la cooperazione tra le diverse culture.

MA COSA VUOL DIRE TOLLERANZA?

La capacità, la disposizione a tollerare, e il fatto stesso di tollerare, senza ricevere danno, qualche cosa che in sé sia o potrebbe essere spiacevole, dannosa, mal sopportata. Atteggiamento di rispetto o di indulgenza nei riguardi del comportamento delle idee o delle convinzioni altrui anche se in contrasto con le proprie. Sono tante le ingiustizie a cui dobbiamo far fronte quotidianamente appena mettiamo piede sulla strada, nei bus, nei metrò, al lavoro, al parco. Sono sotto gli occhi di tutti i recenti fatti di cronaca che vedono protagonisti il razzismo, l‘intolleranza culturale, l’omofobia e il sessismo. L’intolleranza, figlia dell’ignoranza e della paura del diverso, vive ormai tra noi, e purtroppo, spesso, ha il passo più veloce anche della scuola, dell’arte e della cultura, le quali lottano con coraggio affinché trionfi la libertà.