Oggi decennale dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nella Lista UNESCO. Il messaggio di Alfonso Andria

Ravello, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Oggi, 16 novembre 2020, ricorre il decennale dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Il riconoscimento fu attribuito durante la seduta del Comitato Mondiale UNESCO a Nairobi (Kenya) il 16 novembre 2010.

Durante il mio primo mandato di Presidente della Provincia di Salerno, con Angelo Vassallo Sindaco di Pollica, avevamo costruito pazientemente alcune premesse (nella foto del 1998 siamo con il Ricercatore Carmine Battipede in Palazzo Vinciprova a Pioppi per l’inaugurazione del Museo Vivente della Dieta Mediterranea).

Il 13 marzo 2010, a Chefchaouen (Marocco), i rappresentanti di Italia, Grecia, Marocco e Spagna sottoscrissero la Dichiarazione a sostegno della candidatura della Dieta mediterranea nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco e il relativo Accordo di collaborazione (poi dal 2013 allargato a Cipro, Croazia e Portogallo).

Vassallo, in quella circostanza, riuscì meritoriamente ad ottenere che come Comunità Emblematica per l’Italia non si indicasse soltanto Pollica, ma l’intero CILENTO. Angelo non avrebbe, poi, visto coronato il proprio tenace impegno per il conseguimento dell’importante risultato! Due mesi prima del definitivo pronunciamento, fu assassinato da una mano ancor oggi ignota.

Domenica 30 agosto a Sapri il Premio Carlo Pisacane 2020 alla memoria di Angelo Vassallo è stato consegnato alla moglie, Angelina Amendola (foto).

Da Senatore della Repubblica nella XVI legislatura mi resi promotore di una seduta congiunta delle Commissioni Agricoltura di Senato e Camera che ebbe luogo il 24.2.2010 con l’intervento del Prof. Jeremiah Stamler, ‘epigono’ della Scuola di Ancel Keys. Prima e dopo in territorio cilentano ho preso parte a incontri con Scolaresche (IIS “A. Keys” fr. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento), sono intervenuto a svariati convegni anche in ambiente Universitario a Napoli con la partecipazione di Studiosi come il Prof. Mario Mancini anch’egli, all’inizio della carriera, componente il Gruppo di Ricerca del Prof. Keys.

Fui redattore e primo firmatario del ddl 3310 del 24.5.2012 “Disposizioni per la valorizzazione e promozione della Dieta Mediterranea” (foto).

Il 18 luglio di quest’anno il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (Ravello), con il patrocinio del MiBACT e in collaborazione con il Comune di Pollica -Sindaco Stefano Pisani, Assessore Giuseppe Scarano – organizzò un incontro a Pioppi sugli aspetti nutrizionali, salutistici e sullo stile di vita della Dieta Mediterranea, con l’intervento di eminenti personalità espressione delle diverse competenze: istituzionale, culturale, medico-scientifica, antropologica, tecnico-giuridica, giornalistica (foto).

Il modo migliore per celebrare la ricorrenza odierna è lanciare un programma di azione che – in aggiunta al tanto che già localmente si fa e sulla base delle elaborazioni in continuo avanzamento della Comunità scientifica internazionale – punti per l’immediato futuro alla sensibilizzazione dei Cittadini in territori sempre più ampi. Strumento indispensabile è la Formazione. Sarebbe un ulteriore appropriato tributo ad Angelo Vassallo, localizzare attività formative presso il Palazzo Vinciprova a Pioppi e a Pollica nel Palazzo Capano ove ha sede il Centro Studi Dieta Mediterranea intitolato al Suo nome.

La ricorrenza del 2020, dunque,ha rappresentato ed è l’occasione per promuovere nuove iniziative e per rilanciare l’impegno di Istituzioni locali e culturali.

[ITALIAN CONFERENCE] Mediterranean Diet – Lifestyle for a Sustainable Future

