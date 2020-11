La sua festa liturgica si celebrava il 16 novembre, ma il calendario ecclesiastico del 2001 lo riportò invece al dies natalis del 12 aprile, ma la tradizione napoletana lo ricorda sempre il 16 novembre. Il medico dei poveri fu canonizzato da papa Giovanni Paolo II, nel 1987, ma ha santificare l’evento è stato papa Francesco , gesuita, che nel 2015 visitò la chiesa del Gesù. Il santuario irradiante per questo culto è quindi la chiesa del Gesù Nuovo a Napoli. Nelle chiede della Penisola, Cattedrale di Sorrento, Parrocchia di Sant’Agnello, San Liborio, non mancano però , quadri e immagini, che testimoniano la devozione dedicata a questo santo medico in Penisola Sorrentina. Gli inviati di Positanonews si sono recati in questo luogo per trasmettervi l’emozione della visita. Nei video e nelle foto, l’intensità storico liturgica.

Segue la cappella di San Giuseppe Moscati, molto venerato a

Sorrento dopo la recente canonizzazione. Il quadro del Santo è

opera dell’artista sorrentino Giuseppe Centro ed è racchiuso in

una fastosa ed artistica cornice di legno scolpito e interamente

dorato del 1800. Sulla destra si nota un quadro del 1700 raffigurante

San Francesco Saverio. Questa cappella anticamente

era di patronato della famiglia Rocco.

prima cappella della navata destra

Due ovali su tela

opere di Renato Balsamo realizzate nel 2000

sono collocate della nicchia

destra San Giuseppe Moscati e a sinistra Sant

Rita da Cascia.

Questo ammirevole santo era un medico dell’ospedale degli Incurabili, la cui bontà

e generosità lo hanno portato agli onori dell’altare. · .

Ancora la signora G.L racconta che un giorno una signora con un cesto colmo d1

uova bussò all’uscio della sua casa per chiedere un consiglio medico. Sul comodino

del medico troneggiava un’iscrizione “se avete date, se non avete prendete”. Il medico

non si faceva mai pagare la parcella e così fu quella volta. All’evidente malessere

della donna il medico provvide segnandole sulla ricetta una medicina che la donna

avrebbe poi spedito in farmacia. Appena mostrò il foglio al farmacista, questi incredulo

e visibilmente impressionato domandò alla donna da quanto tempo possedeva quella

ricetta. La donna molto turbata invitò il farmacista a rileggere la data confermando

che solo il giorno precedente le era stata rilasciata. Il farmacista, sbalor~ito da quell~

asserzione, spiegò alla donna che gli era impossibile accettare quella ncetta perche

Giuseppe Moscati, il medico che gliela aveva rilasciata, era ~orto diverso ~e~po

prima. La signora sconvolta per quanto appreso, si rese conto d1 essere stata v1s1tata

dal fantasma del famoso medico.

La successiva configurazione che la Cappella doveva aver assunto nel corso degli

anni è evidente dalla mappa catastale ottocentesca dalla quale emerge che,

al preesistente volume unico corrispondente alla navata centrale se ne sarebbero

aggiunti altri tre: verso il vicolo una cappella, oggi dedicata al Sacro Cuore, e

una stanza laterale rispetto all ‘altare, posteriormente invece, uno spazio allungato

dove oggi è posta una parte della sacrestia. La cappella, coperta da una

volta a vela estradossata con pennacchi, presenta, oltre ad un prezioso altare in

legno di fine ‘800, una statua in cartapesta del Sacro Cuore, donata nel 1945,

dal rettore D. Vincenzo Ponti corvo, e due dipinti ad olio: uno raffigurante la beata

Caterina Volpicelli (Maria Gargiulo 2005), ed un altro San Giuseppe Moscati.

Casa del Gesù Nuovo di Napoli.

A tale proposito, riferendosi al secondo dei sei eremi coronesi del

Regno di Napoli, San Giuseppe Moscati già nel 1919 scriveva al

Consiglio Comunale di Napoli che avrebbe discusso il piano regolatore:

“Il delirio collettivo della necessità di case fa rassegnare la cittadinanza

a tutti gli sconci. E tra breve anche la solitudine beata dei

Camaldoli sarà violata, e fin sotto il cenobio lo stormire placido dei

cerri e dei castagni sarà sostituto dal rumore dell’ascensore e dalla orchestrina

di caffè e cinematografi. “3