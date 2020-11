Nuovo Dpcm, Conte parla alla Camera. Segui la diretta

Iniziato l’intervento del Premier Conte alla Camera sul nuovo Dpcm contenente le misure anti-Covid. Alle 18 riferirà anche al Senato. La trattativa tra Governo-Regioni è stata molto lunga e complessa. In mattinata si è svolta una nuova riunione tra Conte e i capi delegazione.

“Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte a ogni decisione per la salvezza del Paese”, ha affermato il premier. “La curva corre in ogni Continente. L’Ue all’interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall’urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l’incremento di casi Covid e’ stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione e’ in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi”. Seguiranno aggiornamenti.

