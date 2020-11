Il Fiordo di Furore in Costa d’ Amalfi in una Nuova serie tv incentrata sulle gesta della setta degli assassini (Nizariti) prende liberamente spunto da quella che è l’idea di “Assassin’s Creed” le gesta dei nizariti e la battaglia contro i templari!

la storia gira attorno al personaggio “Nick Holland” liceale alle prese dell’ultimo anno, che si ritrova catapultato in un rapimento da parte di un certo Bahir, lui gli farà aprire gli occhi, nick non è un ragazzo come tutti gli altri, ma discende da una lunga dinastia di Assassini (la setta degli assassini) ed è l’unico, che può salvare il mondo dalla fine imminente.

La serie da vita alle sue riprese il 7 marzo del 2018, da un’idea del regista e produttore italiano Salvatore Martines, che cura direzione e regia del progetto. la serie prende liberamente spunto dall’idea di Assassin’s Creed ma non rimembra le vicende del videogioco, bensì si crea tutto un altro universo della “Setta degli assassini”.