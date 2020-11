Numero verde per i tamponi per la scuola in tilt. Anche a Positano e in Costiera amalfitana confusione, ma si aprirà davvero? Come stiamo scrivendo da ieri mattina ci sono molti dubbi sollevati dai lettori di Positanonews, segnalazioni da Amalfi e da Sorrento. Si va a scuola sicuramente il 24? L’assessore alla Regione Campania Fortini, delegata alla pubblica istruzione da Vincenzo De Luca, che proprio oggi ha dovuto smentire le sue dimissioni dalla carica che giravano dal web ( si era solo dimessa da consigliere regionale, ndr ) ha poi chiarito che i tamponi per il coronavirus Covid-19 si fanno su base volontaria, ma che poi , dopo lo screening, si valuterà se aprire o meno le scuole. Tradotto dal politichese, no tampone , no scuola… Ovviamente staremo a vedere.

Intanto ci siamo chiesti come si faranno tutti i tamponi in tempo, se persone malate di coronavirus Covid-19 non riescono ad avere i propri, entro meno di una settimana, misteri della fede e dell’ASL. Le scuole e i pediatri non sono state coinvolte in queste scelte sulla riapertura ( neanche sulla chiusura ) , ovviamente regna il caos più assoluto. Facile scommettere che per il 24 i tamponi non si faranno tutti, e chi li vuole fare non ci riesce neanche, come ci informano anche da Positano e altri comuni della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, sia docenti che genitori .

Va già in tilt il numero verde della Regione Campania. Il centralino è stato messo a disposizione per la prenotazione dei tamponi agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico, in vista della riapertura del 24 novembre prossimo. Il tutto, nell’ottica di contenere il più possibile i contagi da Coronavirus a scuola.

Stamane però, il numero verde 800 814 818 a molti cittadini è risultato “momentaneamente indisponibile”. Evidentemente, per il traffico di utenza elevato, tutte le linee risultano occupate.

Tamponi sì, ma il numero della Regione non risponde

Nello specifico, ecco il messaggio registrato in risposta alle varie telefonate: “Gentile utente, a causa dell’intenso traffico le linee sono momentaneamente indisponibili. Ci scusiamo per il disagio e la invitiamo a riprovare più tardi”.

Inoltre: “Se vuole registrare un numero di telefono a cui essere ricontattato nel più breve tempo possibile, digiti 9”. Non è ancora certo quali siano i tempi da attendere per essere ricontattati.

In Campania sono oltre 270mila i bambini che dovranno tornare a fare lezione tra i banchi di scuola. Per il 24 novembre – martedì della prossima settimana – saranno quindi in numerosissimi, tra scuole dell’infanzia (da zero a 6 anni) e prime elementari, a fare ritorno in classe.

A questi, vanno aggiunti chiaramente anche i loro genitori, i docenti, i bidelli e tutto il personale amministrativo. Si tratta di un numero enorme e tutti rappresentano una potenziale richiesta di prenotazione al tampone.

Ulteriori valutazioni della Regione

La Regione Campania ha annunciato che lunedì 23 novembre si svolgerà un incontro con i direttori delle Asl per fare il punto della situazione sull’esito degli screening. Nel caso in cui la percentuale di test antigenici dovesse risultare troppo bassa, si faranno ulteriori valutazioni.

Tra l’altro solo ieri, l‘Unità di Crisi per l’emergenza Covid, comunicava che “L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare agli addetti della ASL“.