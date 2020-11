Nosocomio di Cava de’ Tirreni: “De Luca sta smantellando l’ospedale”. E’ protesta

Dello stesso avviso anche il deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli che punta il dito contro la gestione dell’emergenza sanitaria da parte della Regione Campania. «E’ ormai evidente a tutti che De Luca sta perseguendo il progressivo smantellamento dell’ospedale – ha commentato Cirielli –. L’accorpamento di Chirurgia e Ortopedia è l’ennesimo atto scellerato messo in atto contro la nostra città. Altro che potenziamento dell’ospedale come promesso ipocritamente durante la campagna elettorale: ormai il nosocomio cavese sta diventando poco più di un’infermeria. Auspico un intervento immediato da parte del Governo, perché è palese che l’amministrazione regionale non è in grado di gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19».

Sfiduciato, infine, anche il sindacalista della Cisl Gaetano Biondino, negli anni sempre in prima linea a difesa del nosocomio cavese. «Si era riusciti sempre a mantenere alto il nome di un nosocomio che per anni è stato il fiore all’occhiello della Campania – ha dichiarato Biondino –. Ora, però, la situazione sta degenerando e la chiusura, finora scongiurata, sta diventando inevitabile. Neanche davanti a queste evidenze ci fermeremo, ma si deve essere pure realisti e stavolta temo che la battaglia sia persa in partenza».

Si fa sempre più incerto il destino dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” alla luce delle ultime disposizioni arrivate dai vertici dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.