Non solo Piano di Sorrento piange Martino Pollio: dal Belgio il ricordo di un compagno delle giovanili del Sorrento. Soltanto ieri Piano di Sorrento e l’intera Penisola Sorrentina hanno perso Martino Pollio, lo storico benzinaio di via delle Rose 14 (la stazione di fronte al Cinema delle Rose). Ma Martino era molto di più. Da imprenditore di successo nel settore della distribuzione di carburante a quello nei B&b, in gioventù è stato il portiere delle giovanili del Sorrento, per la quale vestiva la maglia numero 12.

Sono molti i ricordi commossi che girano tra i vari social network e che sono giunti anche in redazione. Non soltanto dalla Penisola, non soltanto dall’Italia. Questa mattina ci hanno scritto dal Belgio:

Buongiorno, dal Belgio ho letto che Martino Pollio è morto. Mi ha fatto una grande tristezza, come se avessi perso un fratello. Abbiamo giocato insieme nelle giovanili del Sorrento e quanti bei ricordi abbiamo costruito. Un uomo molto gentile. Quando venivo a Sorrento con l’auto mi fermavo sempre da lui. Sono molto triste.