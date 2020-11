Non c’è pace per la Lazio. Ecco il motivo!

Anche Sergej Milinkovic bloccato dal Covid. Lazio senza pace non solo per il caso Immobile e per lo stop di Strakosha. L’annuncio ufficiale arriva dalla Federazione serba. “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus Covid-19, si è scoperta la positività di altri tre calciatori. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic , Darko Lazovic (del Verona, ndr) e Dorde Nikolic (Basilea). Insieme a loro, è risultato positivo anche un fisioterapista. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della Uefa e del governo della Repubblica di Serbia. Tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista hanno lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova” Il centrocampista biancoceleste è dalla settimana scorsa con la propria nazionale. Giovedì 12 novembre è stato schierato da titolare nella gara persa dalla Serbia contro la Scozia, valevole come spareggio per accedere all’Europeo. Milinkovic è stato poi utilizzato domenica nella sfida di Nations League in Ungheria. Era poi in lista per giocare la gara interna con la Russia di questa sera. Per la Lazio un altro stop in un momento quanto mai delicato in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Crotone.