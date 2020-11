NO alla violenza sulle donne. Il video dei ragazzi del Gruppo Teatrale “La Ribalta” di Ravello

“Secondo me la donna, e l’uomo, sono destinati a diventare, uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un gran da fare, per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia”. Comincia così il testo di “Secondo me la donna” di Giorgio Gaber fonte di ispirazione del video realizzato dai ragazzi del Gruppo Teatrale “La Ribalta” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Abbiamo lavorato con i ragazzi della Ribalta ad un progetto di sensibilizzazione che, vista la situazione attuale, è stato fatto rigorosamente online. – spiega il presidente Tommaso Apicella – Noi abbiamo dato spunto, ma l’idea progettuale è stata frutto della creatività dei nostri ragazzi”.

Nel video i ragazzi hanno voluto parlare non di violenza ma di donna e il messaggio è forte e chiaro: No alla violenza!