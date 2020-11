Niente Circum e Cumana nei giorni festivi fino al 13 dicembre 2020

Napoli – E’ ufficiale, sono sospese le corse dei servizi ferroviari Eav, come Cumana e Circumvesuviana la domenica, fino al 13 dicembre, compreso il giorno della festa dell’Immacolata, il prossimo 8 dicembre. In sostituzione saranno disposte alcune navette bus. Servizio “a chiamata” per gli operatori sanitari; riduzione del 50% sempre nelle domeniche e nei festivi fino al 13 dicembre dei servizi automobilistici. La nuova programmazione delle corse è stata annunciata dal presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, a seguito del passaggio ad Zona Rossa della Regione Campania, per combattere il contagio da Covid-19. “Al fine – spiegano dall’azienda – di ridurre le possibilità di incremento del contagio”.

“I servizi contrattuali – spiega l’Eav – allo stato sono svolti al pieno da parte della società che, nei giorni feriali, ha predisposto anche servizi aggiuntivi su gomma, assegnati a Ncc, al fine di scongiurare gli affollamenti nelle ore di punta e di tenere i coefficienti di riempimento al di sotto del valore limite del 50%. È indubbio, tuttavia, che la sospensione delle attività didattiche ed universitarie in presenza, il ricorso sempre più massivo allo smart working e la chiusura di alcune attività commerciali e produttive, ha determinato una notevolissima flessione della presenza di viaggiatori a bordo dei mezzi aziendali, treni ed autobus. Tale flessione risulta ancora più marcata, ovviamente, nelle giornate di domenica“.

Eav: “incassi giù del 60% nel 2020”. La scelta è stata contestata dai sindacati che promettono battaglia. Ieri riunione infuocata tra le parti sociali che a muso duro respingono la scelta dell’Eav di tagliare le corse domenicali a nome dei lavoratori e dei medici che “trasportiamo nel fine settimana”. “I ricavi da traffico sono crollati, fa sapere l’azienda, e questo impone delle azioni per sanare i conti”.

a cura di Luigi De Rosa