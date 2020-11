Niccolò Giannetti, attaccante della Salernitana, a Positano. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, continua ad affascinare migliaia di turisti e vacanzieri, anche nel periodo di crisi scaturita dal Coronavirus e dall’attuale semi lockdown. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre.

A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stato oggi avvistato Niccolò Giannetti, l’attaccante della Salernitana.

Classe 1991, si tratta di un attaccante moderno, che fa dell’intelligenza e della duttilità tattica le sue caratteristiche principali. A suo agio nell’attaccare la profondità, possiede nessun feeling con il gol.

Cresciuto nel Siena, è poi passato allo Spezia e, successivamente al Cagliari. Dopo una stagione in un Livorno neopromosso in Serie B, il 17 luglio 2019 viene ufficializzata la cessione a titolo definitivo alla Salernitana, in Serie B. Esordisce l’11 agosto nella sfida contro il Catanzaro, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, in cui segna una doppietta nella vittoria per 3-1.