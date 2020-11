Elseid Hysaj e Amir Rrahmani sono gli unici due positivi al coronavirus in rosa ed entrambi hanno contratto la malattia in nazionale. In casa Napoli, invece, non ci sono da segnalare altre positività. A renderlo noto è il club azzurro tramite una nota pubblicata su Twitter: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”.