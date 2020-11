Natale tra le auto a Sorrento: stop alla ZTL, riapre il corso Italia

Riapre al transito il corso Italia di Sorrento, nel tratto compreso tra piazza Tasso e piazza Lauro. Lo scrive il quotidiano de Il Mattino.

L’obiettivo è quello di agevolare le compere nei negozi che sorgono in questa parte del centro cittadino. La decisione è del nuovo comandante della polizia municipale, Rosa Russo, che ha emanato un’ordinanza con la quale, per il momento, si sospende fino al 31 gennaio 2021 il precedente provvedimento che risale esattamente a un anno fa.

Sarà dunque un Natale con le auto, una «esperienza» nuova per i sorrentini e i tanti visitatori. Ora, quindi, il corso Italia è di nuovo aperto alle auto ma continua ad essere «zona 30», vale a dire che non si può superare il limite massimo di velocità di 30 km/h. Allo stesso tempo il comandante Russo dispone che, per agevolare lo shopping, «dalle ore 8 alle 20 è consentita la sosta alle sole autovetture negli appositi stalli, mediante esposizione, in modo ben leggibile, di disco orario per un periodo che non potrà eccedere i 30 minuti»