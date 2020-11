Natale col Covid. Speranza “Lunare pensare di passarlo normalmente”

Sobrietà e prudenza: queste la parole chiave del prossimo Natale. La pensa così, anche Walter Ricciardi docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che spiega che «si continuerà, ad ogni modo, con le misure relative allo spostamento tra regioni in base ai colori, per cui non ci si potrà spostare tra regioni con diversi livelli di gravità». Le feste di fine anno, insomma, ma questo lo avevamo capito, non ci saranno come eravamo abituati a passarle.