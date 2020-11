Natale 2020 a Vico Equense: taglio netto sul budget per le luminarie

Vico Equense. Sarà un Natale sobrio, in linea con il periodo così delicato che tutti stanno vivendo. Anche il budget è stato ridotto del 60 per cento rispetto all’anno precedente. Inoltre, per queste festività natalizie, saranno coinvolti i fiorai cittadini, che si occuperanno degli addobbi decorativi della Città.

Oltre alle luminarie, installate nelle vie principali e piazze del Comune, un albero di 12 metri sarà acceso in piazza Umberto I e altri più piccoli posizionati nelle borgate, in modo da esaltare l’atmosfera natalizia nel periodo tra il primo dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. La novità di quest’anno è il progetto di videoarte dell’artista Ruben Staiano, che riproduce un calendario dell’avvento. Si tratta di 24 video della durata di circa 35 secondi corredati di traccia audio che saranno pubblicati sulle piattaforme online attive dell’Ente e dell’artista, dal 1 al 24 dicembre, oltre ad un video di circa 60 secondi, che invece sarà pubblicato nella giornata del 25 dicembre. Attraverso suoni e voci di Vico Equense, abbinati a soggetti accuratamente scelti, si veicola l’osservatore a considerare aspetti essenziali come la gentilezza, la condivisione, l’identità personale, la lotta contro il razzismo e tanto altro.