Nasce “Puppy Love” di Alessandra Tonelli: il brand per gli amici a quattro zampe

Alessandra Tonelli ha lanciato “Puppy Love” la linea completa per gli amici animali

MILANO. La poliedrica stilista Alessandra Tonelli lancia “Puppy Love”, il nuovissimo luxury brand dedicato agli amici a quattro zampe.

La Tonelli, nome altisonante nel settore moda, è una grande esperta di fashion system, ruolo riconosciuto e maturato negli anni in giro per il mondo (da New York a Parigi) e con un know-how sorprendente. L’affermata professionista lavora da decenni nel settore: è fondatrice e proprietaria anche del brand di calzature di lusso “Filippo Gabriele. Da anni, Alessandra Tonelli affianca i brand più importanti della moda, attraverso i suoi showroom, oltre all’importante e strutturata rete meticolosamente forgiata.

“Puppy Love” è nato dal suo immenso amore per gli animali. L’idea di dare confort ai più fedeli amici dell’uomo, tra coccole e divertimento, passa attraverso accessori ideati, progettati e realizzati su un’impronta che valorizza il loro benessere e la loro bellezza. La filosofia di “Puppy Love” di Alessandra Tonelli punta ad unire comodità, bellezza, design e, perché no, lusso.

La linea comprende una curata selezione di guinzagli, pettorine e tanto altro, perfetti per passeggiate con l’amato cucciolo in totale comodità; guinzagli di design, alla moda, chic e di assoluta tendenza, realizzati con materiali di grande prestigio come coccodrillo, pitone, lucertola e tanti altri. La collezione si compone di tutti gli accessori necessari per i cuccioli.

Quando si pensa al migliore amico dell’uomo, si pensa subito al cane, compagno fedele di una vita, di giorni e momenti indimenticabili. Un luogo comune, forse, che però ha un’indiscussa base di verità, in quanto la loro indole li porta ad amare incondizionatamente i loro padroni. Questi dolci animali a quattro zampe sono quei compagni di vita che, ogni volta che ci vedono, partono in una corsa festosa fatta di spontaneità, purezza e tanto amore. I cani sono sempre pronti a stare al nostro fianco e ad aiutarci nel momento del bisogno. Ecco che “Puppy Love” by Alessandra Tonelli diventano degli accessori che regalano comodità, libertà, benessere e bellezza ai nostri amici, come fosse un “ringraziamento”, un “regalo” che di vuole fare ai nostri piccoli amici.

L’intera linea è visibile e acquistabile, anche per il segmento B2B e quindi per i rivenditori, presso la prestigiosa location “SD Showroom” in Via Spiga 7, a Milano. Il brand è già presente, con grande successo, sul mercato Russo e Ucraino.