Articolo di Maurizio Vitiello – STASERA IL TERZO APPUNTAMENTO DI INFERENZE SHORT FILM FESTIVAL 2020.

Continuano online le proiezioni di “ISFF” con gli altri quattro cortometraggi finalisti e relativi contenuti speciali.

Foto 2 di 2



Inferenze Short Film Festival (ISFF), il festival di cortometraggi sul “pensiero complesso” e non banale, organizzato dall’associazione culturale campana “Luna di Seta” e giunto alla sua seconda edizione, è atteso per stasera, 28 novembre 2020, con il suo terzo appuntamento, a partire dalle ore 20.00 sulle pagine Facebook ed Instagram dell’associazione “Luna di Seta” e sulla pagina Youtube della Moon Over Produzioni”.

Ancora quattro i corti in gara a completare la griglia dei finalisti: “Ifigeneia: no more tears” di George Georgakopoulos (con Sofia Sasli e Lydia Mouftoglou), “Non riattaccare” di Daniela Cenciotti (con Giuseppe Zeno e Martina Liberti), “Uonted!” di Daniele Bonarini (con Tiziano Barbini, Paolo Cristini, Luca Carbone e Francesco Giordano) e “Navan” di Attilio Facchini (con Roberto Stasolla).

A condurre, come sempre, sarà lo scrittore e regista Massimo Piccolo.

Le tre giurie (tecnica, giovane e popolare) decreteranno i vincitori delle otto categorie in gara ed il vincitore assoluto della kermesse.

La proclamazione avverrà domani, nella puntata conclusiva.

Da seguire.

Maurizio Vitiello